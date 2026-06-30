Мошенники в игровых чатах стали выманивать у детей коды из СМС под видом бонусов

По словам Щербаченко, злоумышленник может попросить ребенка сделать скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены. Затем под видом активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из СМС, а в некоторых случаях ребенка уговаривают перевести деньги со счета родителей на сторонние счета. Эксперт предупредил о необходимости рассказывать детям об этих схемах, говорится в сообщении.