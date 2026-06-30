Мошенники в игровых чатах стали выманивать у детей коды из СМС под видом бонусов

Мошенники в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту, для активации которых просят назвать номер телефона и код из СМС. Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
— Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент — обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина (внешний вид игрового персонажа — прим. «ВМ») или доступа к закрытому контенту, — сказал эксперт.
По словам Щербаченко, злоумышленник может попросить ребенка сделать скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены. Затем под видом активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из СМС, а в некоторых случаях ребенка уговаривают перевести деньги со счета родителей на сторонние счета. Эксперт предупредил о необходимости рассказывать детям об этих схемах, говорится в сообщении.
Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных.