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Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов на чемпионате мира по футболу

Сборная Марокко во вторник, 30 июня, победила команду Нидерландов в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в мексиканском Монтеррее.

Сборная Марокко во вторник, 30 июня, победила команду Нидерландов в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в мексиканском Монтеррее.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В составе нидерландцев на 72-й минуте гол забил Коди Гакпо, а у марокканцев — Исса Диоп (90+1). В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Марокко, забив три гола, в то время как нидерландцы забили только два мяча.

По итогам предварительного этапа сборная Марокко заняла второе место в группе С, а команда Нидерландов стала первой в квартете F. В ⅛ финала сборная Марокко сыграет с командой Канады. Их встреча состоится в субботу, 4 июля, в Хьюстоне в американском штате Техас.

30 июня сборная Парагвая одержала победу над командой Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в ⅛ финала. Их встреча прошла в Бостоне в американском штате Массачусетс и завершилась со счетом 4:3 по пенальти.

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