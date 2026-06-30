В мэрии назвали число сгенерированных ИИ аудиосообщений в транспорте

ИИ в московском метро также используется в сфере безопасности. Как сообщили РБК в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, компания «Диагностика-М» усовершенствовала систему искусственного интеллекта в своих интроскопах конвейерного типа, которыми оснащают досмотровые установки на объектах Москвы. «В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещенных предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — отметили в департаменте.