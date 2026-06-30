В мэрии назвали число сгенерированных ИИ аудиосообщений в транспорте

В московском городском транспорте на данный момент используется около 270 аудиозаписей, изготовленных с применением сервиса синтеза речи. Об этом РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, сейчас услышать объявления, созданные с помощью искусственного интеллекта, можно во всех поездах Сокольнической линии, а также в первом в мире полностью беспилотном трамвае, курсирующем по маршруту № 10. C апреля текущего года такие аудиосообщения также стали использоваться на Замоскворецкой линии.
Нейроголос применяется при создании всех звучащих в транспорте сообщений: объявлений об остановках, пересадках, правилах вежливости и безопасности, а также о необходимости своевременно оплачивать проезд. Как заявили в дептрансе, отличить аудиозаписи с использованием синтеза речи от созданных дикторами практически невозможно — они звучат в привычном для пассажира стиле, так как нейросеть обучали на реальных записях голосов дикторов.
В департаменте описали технологию создания таких сообщений. В программу, созданную российскими IT-специалистами, загружается готовый текст. Затем в зависимости от потребности выбирается нужный голос — мужской или женский. С помощью специальных тегов в сообщение добавляются необходимые паузы и выделяются нужные смысловые акценты. Затем звукорежиссер приводит аудиосообщение в соответствие с необходимым техническим форматом (поезда, эскалатора или станции), а также удаляет лишние шумы и улучшает качество звучания.
Как отметили в дептрансе, благодаря использованию нейроголоса во всех видах транспорта можно поддерживать единый стиль аудиосообщений. Технология также позволяет заменять отдельные аудиофайлы, не переписывая остальные объявления — например, если на линии появилась новая пересадка.
Впервые нейроголос зазвучал в 2024 году в чате московского транспортного бота «Александра», а также на цифровых стойках «Живое общение», напомнили в департаменте. Сегодня в базе данных чат-бота содержится около 3,3 тыс. ответов на разные вопросы, касающиеся транспорта, парковок, электропоездов и других тем.
ИИ в московском метро также используется в сфере безопасности. Как сообщили РБК в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, компания «Диагностика-М» усовершенствовала систему искусственного интеллекта в своих интроскопах конвейерного типа, которыми оснащают досмотровые установки на объектах Москвы. «В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещенных предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — отметили в департаменте.