От стажера до профессионала: как в Уфе возрождают наставничество для врачей

«Наставничество — это еще и эмоциональная поддержка, а она очень важна. Когда за тобой закреплен конкретный куратор, адаптироваться в коллективе, в работе намного проще, — уверена наставник Лилия Гумерова. — Не забудем и о том, что наставничество — это еще и обучение. Если с университета к нам приходит студент, он или она вроде бы — да, всё знает. Теорию знает, практику они тоже проходят, но общение с пациентами, причем именно с эпидемиологической точки зрения, — этому почти нигде не обучают. Особенно если мы говорим об общении с ВИЧ-положительными пациентами — такими, как у нас. Нужно уметь находить к ним особый подход, уметь решать проблемы как пациентов, так и вообще ситуации, с которыми они могут приходить. Это непросто, требуется обучение, время, и наша задача — максимально помочь молодому врачу».