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Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов и вышла в ⅛ финала ЧМ по футболу

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе нидерландцев гол забил Коди Гакпо (72-я минута), у марокканцев отличился Исса Диоп (90+1). В серии пенальти сборная Марокко обошла команду Нидерландов со счетом 3:2.

В ⅛ финала сборная Марокко выйдет на поле с командой Канады. Матч пройдет в американском Хьюстоне 4 июля.

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