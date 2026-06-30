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Рядовой Гура спас пятерых гражданских, приняв на себя удар украинского БПЛА

Военнослужащий группировки войск «Центр» ВС РФ Назарий Гура во время эвакуации гражданских лиц проявил мужество и самоотверженность, приняв на себя удар украинского FPV-дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

Боец вместе с сослуживцами выводил группу из пяти мирных жителей. Сначала они двигались через лесопосадки, но затем вышли на открытую местность, где из-за постоянной угрозы вражеских беспилотников приходилось передвигаться перебежками.

Когда до безопасного района оставалось совсем немного, над группой появился вражеский FPV-дрон. Чтобы не допустить атаки на сослуживцев и гражданских, рядовой Гура принял мгновенное решение. «Он резко отделился от колонны, побежал вперёд и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — рассказали в Минобороны.

Беспилотник устремился за военнослужащим. Гура бежал, уводя дрон подальше от людей. Взрыв прогремел рядом с бойцом, но в последнюю секунду он сумел увернуться. Получив ранение, рядовой вернулся к группе и продолжил эвакуацию. Всех гражданских удалось благополучно доставить в безопасное место.

Ранее Life.ru рассказывал, что боец Якут закрыл собой ребёнка от украинского дрона в ДНР. Инцидент произошёл во время эвакуации мальчика из фронтового города Родинское (ДНР).

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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