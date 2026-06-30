Рядовой Гура спас пятерых гражданских, приняв на себя удар украинского БПЛА

Боец вместе с сослуживцами выводил группу из пяти мирных жителей. Сначала они двигались через лесопосадки, но затем вышли на открытую местность, где из-за постоянной угрозы вражеских беспилотников приходилось передвигаться перебежками.
Когда до безопасного района оставалось совсем немного, над группой появился вражеский FPV-дрон. Чтобы не допустить атаки на сослуживцев и гражданских, рядовой Гура принял мгновенное решение. «Он резко отделился от колонны, побежал вперёд и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — рассказали в Минобороны.
Беспилотник устремился за военнослужащим. Гура бежал, уводя дрон подальше от людей. Взрыв прогремел рядом с бойцом, но в последнюю секунду он сумел увернуться. Получив ранение, рядовой вернулся к группе и продолжил эвакуацию. Всех гражданских удалось благополучно доставить в безопасное место.
Ранее Life.ru рассказывал, что боец Якут закрыл собой ребёнка от украинского дрона в ДНР. Инцидент произошёл во время эвакуации мальчика из фронтового города Родинское (ДНР).
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