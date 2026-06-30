Эксперт Петриченко: ИИ научился прогнозировать риски инфаркта и инсульта

Помимо диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, искусственный интеллект активно используется для выявления онкологических и других социально значимых патологий. Например, ИИ применяется для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония. Системы могут анализировать данные лабораторных исследований и выделять показатели, выходящие за пределы нормы, что позволяет своевременно реагировать на ухудшение состояния здоровья пациента.