Эксперт Петриченко: ИИ научился прогнозировать риски инфаркта и инсульта

ТЮМЕНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Системы искусственного интеллекта способны прогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний на срок до 10 лет. Об этом ТАСС сообщил заведующий сектором телемедицинских технологий Городской поликлиники № 8 Тюмени Дмитрий Петриченко.
«Системы на базе ИИ оценивают множество параметров одновременно, что позволяет более точно предсказывать риски критических состояний, таких как инфаркт или инсульт, в горизонте от 1 года до 10 лет», — сообщил Петриченко.
По словам эксперта, для анализа используются данные ЭКГ, томографии, лабораторных исследований и других медицинских обследований. Это помогает выявлять пациентов из групп риска на ранних стадиях.
Помимо диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, искусственный интеллект активно используется для выявления онкологических и других социально значимых патологий. Например, ИИ применяется для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония. Системы могут анализировать данные лабораторных исследований и выделять показатели, выходящие за пределы нормы, что позволяет своевременно реагировать на ухудшение состояния здоровья пациента.