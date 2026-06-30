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Эксперт Петриченко: ИИ научился прогнозировать риски инфаркта и инсульта

Заведующий сектором телемедицинских технологий Городской поликлиники № 8 Тюмени заявил, что для анализа используются данные ЭКГ, томографии, лабораторных исследований и других медицинских обследований.

ТЮМЕНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Системы искусственного интеллекта способны прогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний на срок до 10 лет. Об этом ТАСС сообщил заведующий сектором телемедицинских технологий Городской поликлиники № 8 Тюмени Дмитрий Петриченко.

«Системы на базе ИИ оценивают множество параметров одновременно, что позволяет более точно предсказывать риски критических состояний, таких как инфаркт или инсульт, в горизонте от 1 года до 10 лет», — сообщил Петриченко.

По словам эксперта, для анализа используются данные ЭКГ, томографии, лабораторных исследований и других медицинских обследований. Это помогает выявлять пациентов из групп риска на ранних стадиях.

Помимо диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, искусственный интеллект активно используется для выявления онкологических и других социально значимых патологий. Например, ИИ применяется для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония. Системы могут анализировать данные лабораторных исследований и выделять показатели, выходящие за пределы нормы, что позволяет своевременно реагировать на ухудшение состояния здоровья пациента.