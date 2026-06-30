От атак ВСУ за неделю пострадали 285 мирных жителей, заявил Мирошник

«Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс “Самбекские высоты” в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия», — отметил Мирошник.