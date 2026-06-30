От +17 до +30 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 июня

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 м/с. В ночь на среду снова будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с.