США испытали дальнобойную ракету LRASM с бомбардировщика B-2

Ранее сообщалось, что США впервые за 40 лет приступили к разработке новой ядерной боеголовки W93/Mk7 для перспективных баллистических ракет подводного базирования Trident II D5LE2. Проект реализуют ВМС США совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности в рамках модернизации морского сегмента ядерной триады. Новая боеголовка призвана заменить устаревающие компоненты арсенала. В Пентагоне подчёркивают, что обновление необходимо для сохранения стратегического паритета. В Москве заявили, что будут учитывать эти шаги в собственных военных планах и готовы к диалогу, но не в ущерб безопасности. Официальные детали программы, включая сроки и стоимость, не раскрываются.