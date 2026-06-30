В Красноярске установили сроки согласования паспортов фасадов для зданий с вывесками

В Красноярске установили сроки согласования паспортов фасадов для зданий и многоквартирных домов, где размещены коммерческие вывески и таблички. Изменения в Правила благоустройства рассмотрели и согласовали на сессии городского Совета депутатов. Сроки зависят от расположения объекта. Для зданий в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания паспорт нужно разработать и согласовать до 31 декабря 2026 года. К таким территориям относятся большая часть улиц исторического центра и гостевые маршруты, в том числе улицы Дубровинского, 9 Мая, Тотмина и Копылова. Для зданий на остальных территориях срок установлен до 31 декабря 2027 года. Согласование паспортов фасадов не требуется для индивидуальных жилых домов, объектов культурного наследия, режимных объектов, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, а также зданий без коммерческих вывесок. Информационные конструкции — неотъемлемая часть фасада. Они должны вписываться в общую композицию зданий. В противном случае мы получаем «визуальный» шум, снижающий архитектурную целостность зданий и улиц, — рассказала руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова. После разработки и согласования паспортов фасадов привести вывески и таблички в соответствие с требованиями нужно будет до 1 марта 2028 года.