«Важно общаться напрямую»: энергетики «Россети Сибирь» приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Всего в этом году в Красноярском крае в масштабной ярмарке трудоустройства приняли участие 5,3 тысячи соискателей и 400 работодателей, которые предложили более 9 тысяч вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента России. Мероприятие включено в национальный проект «Кадры».