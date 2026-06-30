Когда даже друзьям надоело: Россияне начали платить за «нытинг»

Также можно найти исполнителей, готовых взять на себя ожидание в очереди. Они занимают место и сообщают, когда подходит черёд заказчика. Чаще всего к такой помощи прибегают в период распродаж, при старте продаж лимитированных товаров и во время оформления документов.