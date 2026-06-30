Участник московской ярмарки передает мед со своей пасеки бойцам СВО

Участник московской ярмарки в Восточном административном округе фермер Евгений Литвинов из села Петропавловка Воронежской области регулярно передает мед со своей пасеки и другие продукты бойцам специальной военной операции (СВО), а также помогает финансово. Вместе с ним волонтерством с самого начала СВО занимается вся семья. Так, в одной из волонтерских групп сестра Евгения координирует запросы бойцов. Мама, тетя и жена брата фермера на собранные средства закупают продукты, а еще готовят домашнюю еду для отправки на фронт.