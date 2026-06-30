Участник московской ярмарки передает мед со своей пасеки бойцам СВО

Участник московской ярмарки в Восточном административном округе фермер Евгений Литвинов из села Петропавловка Воронежской области регулярно передает мед со своей пасеки и другие продукты бойцам специальной военной операции (СВО), а также помогает финансово. Вместе с ним волонтерством с самого начала СВО занимается вся семья. Так, в одной из волонтерских групп сестра Евгения координирует запросы бойцов. Мама, тетя и жена брата фермера на собранные средства закупают продукты, а еще готовят домашнюю еду для отправки на фронт.
Родственники Евгения сейчас находятся на передовой, поэтому каждый запрос, поступающий в волонтерский чат, рассматривают очень внимательно и стараются оперативно помочь. Бойцы чаще всего просят продукты, медикаменты, запчасти и рации. Пасечник вместе с другими участниками волонтерской группы собирает и отправляет грузы в подразделения. Фермер признается: его главная мотивация — это родственники на фронте и благодарность, которую он видит в ответных сообщениях бойцов.
— Каждая посылка говорит им, что мы о них помним. Каждый боец чувствует, что мы за них переживаем, любим и ждем, — говорит Евгений Литвинов.
Пасечник собирал куботейнеры с медом, которые часто называют кубиками (это примерно 35 килограммов продукта), и отправлял с волонтерами на фронт, когда от бойцов поступал такой запрос. В отчетах фермер видел благодарности солдат, передает официальный сайт мэра Москвы.
Участница московской ярмарки Марина с 2022 года также регулярно отправляет гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Все начиналось с одной небольшой коробки, а теперь посылки весят десятки килограммов.