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Гражданин Италии занялся производством мяса в Прикамье

Этци Альберто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Пермском крае. Как следует из данных Rusprofile, он является гражданином Италии.

Этци Альберто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Пермском крае. Как следует из данных Rusprofile, он является гражданином Италии.

Основным видом деятельности ИП указано производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Кроме этого ИП занимается оптовой и розничной торговлей мясными продуктами в специализированных магазинах, а также ведет деятельность по упаковыванию товаров.

Регистратором нового ИП выступила Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Пермскому краю.