Больше миллиона мальков горбуши и корюшки выпустили в Николаевском районе

Рыбоводные заводы выпускают в нерестовые речки молодь лососевых. Так, в Николаевском районе на рыбоводном заводе ООО «ВБР-Трейд» в нерестовую речку Ныгай отпустили в самостоятельное плавание 815 тысяч мальков горбуши и 253 тысячи штук корюшки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Средний вес мальков составляет 500 миллиграммов при средней длине — 35 миллиметров.
Как сказал начальник участка Александр Парусына, а он здесь со дня основания завода, уже шесть лет они выращивают молодь ценных пород рыб. Мощности завода растут. Сотрудников радует, что возврат уже взрослой рыбы тоже хороший. Теперь они планируют заложить на воспроизводство 20 миллионов икринок кеты и столько же горбуши.
Помимо этого, в июле по компенсационным мероприятиям порт Эльга и Хабаровский речной порт выпустят в реку Ныгай более 7 млн молоди кеты.
Таким образом делается все, чтобы поддержать популяцию лососевых в реках Хабаровского края.