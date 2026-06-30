Больше миллиона мальков горбуши и корюшки выпустили в Николаевском районе

Как сказал начальник участка Александр Парусына, а он здесь со дня основания завода, уже шесть лет они выращивают молодь ценных пород рыб. Мощности завода растут. Сотрудников радует, что возврат уже взрослой рыбы тоже хороший. Теперь они планируют заложить на воспроизводство 20 миллионов икринок кеты и столько же горбуши.