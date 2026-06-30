В Хабаровске завершили испытания отечественного бионического протеза

В Хабаровске завершился федеральный тест-драйв российского бионического коленного модуля, сообщает пресс-служба разработчиков. В испытаниях приняли участие пациенты-волонтёры, которые оценивали работу протеза в городских условиях и при различных нагрузках.
Тестирование продолжалось две недели. Участники использовали устройство при ходьбе по ровным и неровным поверхностям, на лестницах, в общественном транспорте и на пересечённой местности. Испытания также прошли в других регионах Дальнего Востока — на Камчатке, во Владивостоке, в Чите, Благовещенске и Якутске.
По итогам испытаний пользователи отметили устойчивость, безопасность и естественность движений, а также удобство настройки через мобильное приложение. Среди преимуществ также назвали небольшой вес конструкции и возможность адаптации под индивидуальные особенности человека.
По функциональным характеристикам российская разработка сопоставима с известными зарубежными системами. Одной из ключевых особенностей российской разработки стала ротационная гидравлика, которая обеспечивает более широкий диапазон движений и делает походку максимально приближённой к естественной.
Новый бионический модуль уже выпускается серийно и применяется в программах реабилитации людей с инвалидностью.