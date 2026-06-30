В Хабаровске завершили испытания отечественного бионического протеза

Тестирование продолжалось две недели. Участники использовали устройство при ходьбе по ровным и неровным поверхностям, на лестницах, в общественном транспорте и на пересечённой местности. Испытания также прошли в других регионах Дальнего Востока — на Камчатке, во Владивостоке, в Чите, Благовещенске и Якутске.