Красноярские очистные сооружения приняли ночью воды на четверть больше обычного из-за грозового ливня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поскольку на многих улицах Красноярска колодцы городской канализации снова заменили собой «ливнёвку», сегодня на очистные сооружение «КрасКом» пришло сточной воды на 80 тысяч кубометров или 25% больше, чем среднесуточное количество хозяйственно-бытовых стоков.
И если в выходные во время такого же ливня основной удар стихии пришелся на Левобережные очистные, то сегодня последствия обильных осадков ликвидируют — на Правобережных.
Кроме сверхнормативного объема стоков на очистные сооружение принесло более 7 тонн различного бытового и уличного мусора. Сороулавливающие решётки забивались не только влажными салфетками и другими неткаными материалами, но и землей и щебнем, пластиковыми бутылками, упаковочными пакетами, скошенной травой, ветками и листьями деревьев.
Для сравнения, в обычный день с решеток Правобережных и Левобережных очистных сооружений убирают не более трех тонн бытового мусора. На очистку решёток ночью дополнительно привлекали сотрудников других подразделений’КрасКом".
«Благодаря слаженным действиям дежурного персонала объекты городской системы водоотведения приняли залповые стоки в штатном режиме, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — Дождевая вода, как и сточная, прошла все необходимые этапы механической и биологической очистки. Сегодня чистим от песка и мусора канализационные колодцы, устраняем размывы вокруг люков и в местах недавно проведенных земляных работ».
Информацию о провалах и открытых колодцах диспетчеры «КрасКом» принимают круглосуточно по телефону 211−39−63.
Напоминаем, управляющим компаниям и дорожным службам, что самовольно открывать колодцы городской канализации для отвода луж из дворов или с проезжей части категорически запрещено. Несанкционированное открытие-закрытие превращает люки для пешеходов и машин в потенциально опасные скрытые под водой «ловушки».