Красноярские очистные сооружения приняли ночью воды на четверть больше обычного из-за грозового ливня

«Благодаря слаженным действиям дежурного персонала объекты городской системы водоотведения приняли залповые стоки в штатном режиме, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — Дождевая вода, как и сточная, прошла все необходимые этапы механической и биологической очистки. Сегодня чистим от песка и мусора канализационные колодцы, устраняем размывы вокруг люков и в местах недавно проведенных земляных работ».