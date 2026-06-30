Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме подсказали, как добиться догазификации дачного дома: понадобится всего один документ

Депутат Гаврилов: дачный дом нужно перевести в жилое помещение для догазификации.

Источник: Комсомольская правда

Дачный дом может попасть в социальную программу догазификации, если строение будет зарегистрировано как жилой объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если домик дачников оформлен как нежилой, его нужно перевести в жилое помещение. Об этом в интервью ТАСС россиянам напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что программой социальной догазификации стоит воспользоваться, поскольку это позволяет бесплатно подвести газовую трубу до участка. Если дачный дом можно признать жилым без реконструкции, решение об этом принимает орган местного самоуправления того муниципального образования, в границах которого он стоит.

«Собственник подает заявление, прикладывает заключение о соответствии дома требованиям к жилому помещению, и администрация выносит решение», — пояснил Гаврилов.

Если же строение нужно достраивать или переделывать, то можно воспользоваться другим механизмом. До 1 марта 2031 года в стране действует упрощенный уведомительный порядок получения разрешения.

Напомним, социальная газификация (догазификация) действует с 2021 года. С марта 2023 года она стала бессрочной. Подать заявку на догазификацию достаточно просто — онлайн, через портал Единого оператора газификации connectgas.ru. Также это можно сделать через клиентский центр ГРО (газораспределительной организации) и портал госуслуг.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше