В Госдуме подсказали, как добиться догазификации дачного дома: понадобится всего один документ

Дачный дом может попасть в социальную программу догазификации, если строение будет зарегистрировано как жилой объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если домик дачников оформлен как нежилой, его нужно перевести в жилое помещение. Об этом в интервью ТАСС россиянам напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.