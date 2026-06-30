В реку Таз на Ямале выпустят 4,5 миллиона мальков муксуна и чира

До выпуска в реку молодь будет находиться в садковой линии, где питается не только специальным кормом, но и естественной речной кормовой базой. Такой способ выращивания помогает рыбе лучше адаптироваться к жизни в дикой природе. Выпуск запланирован после того, как мальки достигнут веса около 1,5 грамма, сообщает ИА «Север-Пресс».