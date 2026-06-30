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В реку Таз на Ямале выпустят 4,5 миллиона мальков муксуна и чира

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Тазовскую садковую линию в Ямало-Ненецком автономном округе доставили 4,5 миллиона мальков ценных сиговых рыб. Уже в июле молодь муксуна и чира выпустят в реку Таз.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Тазовскую садковую линию в Ямало-Ненецком автономном округе доставили 4,5 миллиона мальков ценных сиговых рыб. Уже в июле молодь муксуна и чира выпустят в реку Таз.

В новую партию вошли три миллиона мальков муксуна и 1,5 миллиона чира. До транспортировки рыба в течение полугода выращивалась в инкубаторах Собского рыбоводного завода.

По данным правительства ЯНАО, перевозка прошла успешно: несмотря на жаркую погоду, гибель мальков составила всего 1,5−2%, что ниже допустимой нормы.

До выпуска в реку молодь будет находиться в садковой линии, где питается не только специальным кормом, но и естественной речной кормовой базой. Такой способ выращивания помогает рыбе лучше адаптироваться к жизни в дикой природе. Выпуск запланирован после того, как мальки достигнут веса около 1,5 грамма, сообщает ИА «Север-Пресс».

Как отметил начальник профильного отдела департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников, за семь лет работы Тазовского участка в водоемы округа выпустили уже более 26 миллионов мальков ценных видов рыб. До конца летнего сезона 2026 года Собский рыбоводный завод планирует пополнить реки региона еще 13 миллионами особей.