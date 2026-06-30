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Опубликована обновлённая карта мест с дорожными камерами в Красноярске

На новую дислокацию перенесли 11 стационарных камер.

Управление дорог и транспорта Красноярского края обновило карту размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На новую дислокацию перенесли 11 стационарных камер — это связано с устранением опасных участков на дорогах.

Всего в системе региона работают 71 передвижной и 252 стационарных рубежа контроля, а также один мобильный комплекс «Паркон». Из общего числа 102 камеры установлены в Красноярске.

Актуальная карта доступна по ссылке. Водителям рекомендуют сверяться с ней, чтобы быть в курсе изменений.

Ранее мы сообщали, что на дорогах Красноярского края появятся 90 новых камер за 1,26 млрд рублей.