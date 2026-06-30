Опубликована обновлённая карта мест с дорожными камерами в Красноярске

Управление дорог и транспорта Красноярского края обновило карту размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На новую дислокацию перенесли 11 стационарных камер — это связано с устранением опасных участков на дорогах.
Всего в системе региона работают 71 передвижной и 252 стационарных рубежа контроля, а также один мобильный комплекс «Паркон». Из общего числа 102 камеры установлены в Красноярске.
Актуальная карта доступна по ссылке. Водителям рекомендуют сверяться с ней, чтобы быть в курсе изменений.
Ранее мы сообщали, что на дорогах Красноярского края появятся 90 новых камер за 1,26 млрд рублей.