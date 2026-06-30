Слюсарь прокомментировал ситуацию на АЗС в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. В обсуждении также участвовали представители федеральных органов власти, главы регионов и руководители отраслевых компаний.
Глава региона доложил о положении дел в Ростовской области. По его словам, спрос на топливо в регионе вырос наравне с другими субъектами страны.
Юрий Слюсарь отметил, что Ростовская область — транзитный регион с высокой нагрузкой. Власти региона ведут постоянный диалог с нефтяными компаниями, ФАС и РЖД, чтобы решать возникающие проблемы. Ведётся ежедневный мониторинг наличия топлива и цен на него. Для противодействия спекуляциям автозаправочные станции при необходимости ограничивают объёмы продаж.
Отдельное внимание на совещании уделили обеспечению топливом в период уборочной кампании. Власти сообщили, что у аграриев есть запасы дизеля и бензина. Все поступающие обращения берутся на контроль, работает горячая линия.
На федеральном уровне введён временный запрет на экспорт бензина; также обсуждается возможность ограничений на экспорт дизельного топлива.
В своих соцсетях Юрий Слюсарь подчеркнул, что ситуация остаётся непростой, но регион находится в тесном взаимодействии с федеральным центром. Для стабилизации положения требуется время на перенастройку логистики. Для контроля за рынком и недопущения спекуляций планируется привлекать УФАС.