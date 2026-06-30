Слюсарь прокомментировал ситуацию на АЗС в Ростовской области

В своих соцсетях Юрий Слюсарь подчеркнул, что ситуация остаётся непростой, но регион находится в тесном взаимодействии с федеральным центром. Для стабилизации положения требуется время на перенастройку логистики. Для контроля за рынком и недопущения спекуляций планируется привлекать УФАС.