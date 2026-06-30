«Фантик теперь дома»: в Красноярском крае участковый спас кота из запертой квартиры

На Таймыре участковый спас кота, который более 10 дней находился в запертой квартире без хозяина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть обратилась жительница многоквартирного дома. Она рассказала о неприятном запахе из квартиры, где недавно скончался хозяин. Женщина предположила, что внутри мог остаться его питомец. На место выехал старший участковый уполномоченный полиции. Он установил родственников владельца квартиры, связался с ними и согласовал доступ в опечатанное помещение.
После вскрытия квартиры опасения подтвердились. Внутри находился испуганный кот, который долгое время провел один. Полицейский помог организовать осмотр животного, а затем нашел ему новых хозяев. Кота назвали Фантиком.
«Наша работа, это не только пресечение правонарушений и поддержание правопорядка. Не менее важно проявлять чуткость и неравнодушие, помогать тем, кто в беде, даже если это четвероногие, которые не могут попросить о помощи сами», — поделился старший лейтенант полиции.
Теперь кот живет в новой семье.