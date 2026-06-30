«Фантик теперь дома»: в Красноярском крае участковый спас кота из запертой квартиры

«Наша работа, это не только пресечение правонарушений и поддержание правопорядка. Не менее важно проявлять чуткость и неравнодушие, помогать тем, кто в беде, даже если это четвероногие, которые не могут попросить о помощи сами», — поделился старший лейтенант полиции.