Более 350 млн рублей от Социального фонда получили жители Прикамья за июнь

За месяц её получили более 16 тысяч жителей региона. Право на меру поддержки имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума — в Пермском крае это 24 471 рублей.