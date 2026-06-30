Более 350 млн рублей от Социального фонда получили жители Прикамья за июнь

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю направило свыше 350 миллионов рублей на новую ежегодную выплату для семей с детьми, сообщили в ведомстве.
За месяц её получили более 16 тысяч жителей региона. Право на меру поддержки имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума — в Пермском крае это 24 471 рублей.
Размер выплаты индивидуален: это разница между фактически уплаченным НДФЛ за 2025 год и налогом, рассчитанным по ставке 6%.
«Обратиться за выплатой необходимо до 1 октября через Госуслуги, клиентские службы СФР или МФЦ. В дальнейшем заявление нужно подавать ежегодно», — пояснила управляющий Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина.
Заявление рассматривают 10 рабочих дней, средства перечисляют в течение пяти дней.