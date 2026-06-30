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Более 350 млн рублей от Социального фонда получили жители Прикамья за июнь

За месяц её получили свыше 16 тысяч человек.

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю направило свыше 350 миллионов рублей на новую ежегодную выплату для семей с детьми, сообщили в ведомстве.

За месяц её получили более 16 тысяч жителей региона. Право на меру поддержки имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума — в Пермском крае это 24 471 рублей.

Размер выплаты индивидуален: это разница между фактически уплаченным НДФЛ за 2025 год и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

«Обратиться за выплатой необходимо до 1 октября через Госуслуги, клиентские службы СФР или МФЦ. В дальнейшем заявление нужно подавать ежегодно», — пояснила управляющий Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина.

Заявление рассматривают 10 рабочих дней, средства перечисляют в течение пяти дней.