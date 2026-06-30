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Полиция выступила с важным предупреждением для пользователей электросамокатов в Алматы

В Алматы с 29 июня по 1 июля 2026 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Электросамокаты и электромопеды», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как объяснили в городском департаменте полиции (ДП), причина проведения ОПМ — новые правила для электросамокатов.

«Мероприятие организовано в преддверии вступления в силу с 1 июля изменений в законодательство, которыми определены права и обязанности пользователей электросамокатов, электромопедов, а также ответственность операторов кикшеринговых сервисов», — обратились к жителям и гостям Алматы.

Основная цель ОПМ — профилактика дорожно-транспортных происшествий, предупреждение нарушений ПДД и повышение уровня правовой культуры пользователей средств индивидуальной мобильности.

В рамках мероприятия сотрудники полиции:

усилили контроль за соблюдением ПДД, проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с гражданами.

Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений, включая перевозку пассажиров, опасное маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил пересечения проезжей части, а также факты хаотичной парковки электросамокатов.

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что главная задача стражей порядка — профилактика.

«Мы стремимся сформировать у пользователей электросамокатов культуру безопасного поведения и обеспечить соблюдение новых требований законодательства. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что ответственность за безопасность является общей», — отметил он.

Также ДП Алматы призывает пользователей электросамокатов и электромопедов соблюдать требования ПДД, уважать права других участников дорожного движения и неукоснительно следовать новым нормам законодательства.