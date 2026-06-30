Полиция выступила с важным предупреждением для пользователей электросамокатов в Алматы

«Мероприятие организовано в преддверии вступления в силу с 1 июля изменений в законодательство, которыми определены права и обязанности пользователей электросамокатов, электромопедов, а также ответственность операторов кикшеринговых сервисов», — обратились к жителям и гостям Алматы.