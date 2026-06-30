«Мы все очень рады»: мама Димаша Кудайбергена сообщила о важном событии в семье

«Мой дорогой Мансур! Ты окончил колледж. Мы все очень этому рады. Поздравляем тебя, родной! Желаем тебе стать настоящим мастером своего дела! До этого дня ты был рядом с братом, выступал на мировых сценах, проходил замечательные мастер-классы, работал с выдающимися музыкантами — и впереди тебя ждет еще много таких возможностей». Светлана Айтбаева.