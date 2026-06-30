Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове более 30 волонтеров прошли диспансеризацию в День молодежи

В Ростовской области стартовал проект по привлечению молодых жителей к диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стартовала акция, в рамках которой представители молодежных организаций прошли диспансеризацию. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

— Главная цель мероприятия заключается в формировании культуры ответственного отношения к здоровью. Участники личным примером продемонстрировали важность регулярных профилактических осмотров, — прокомментировали инициативу организаторы.

Первой площадкой для запуска проекта стала городская поликлиника номер один. Медицинское обследование в праздничный день прошли более 30 молодых жителей донского региона. Активисты подчеркнули, что процедура организована удобно, а сдача всех анализов занимает минимум времени.

Специалисты напоминают, что регулярная проверка состояния организма позволяет своевременно выявлять скрытые заболевания и факторы риска. Формирование такой привычки станет отличной основой для сохранения активного долголетия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.