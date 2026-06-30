Режим беспилотной опасности вновь объявлен в Волгограде

Волгоградская область начала утро вторника с объявления беспилотной опасности.
О возможном ударе БПЛА жителей региона предупредили в 7:08. Горожан в очередной раз попросили сохранять спокойствие и при этом соблюдать простые меры предосторожности.
Угроза атаки дронов ВСУ нависла над Волгоградской областью накануне вечером. Сегодня в 5:42 жителям прислали смс-сообщения об отмене беспилотной опасности. Однако спустя полтора часа специалисты вновь заявили о возможных рисках.
Фото Андрея Поручаева.
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