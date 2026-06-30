Могут истребить? Красноярцы боятся за сусликов, на которых охотятся чайки

Красноярцы переживают за пушистых хозяев острова Татышев — сусликов. На зверьков, по наблюдениям горожан, стали активно охотиться чайки, которых в последние годы становится всё больше.
Стоит ли волноваться за популяцию грызунов, ставших символом города, или у природы всё под контролем? Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Естественный процесс.
«Гуляли с сыном-дошкольником на острове и заметили, как со стороны Енисея прилетают чайки. Сначала порадовались, что таких редких для наших мест птиц можно встретить прямо в городе. А потом увидели, как чайки ловят сусликов, и расстроились; сын — прямо до слёз. Жалко малышей», — говорит жительница краевого центра Марина Раменская.
По словам руководителя Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петра Савченко, такая охота — естественный процесс, свидетелями которого можно стать как в Красноярске и других городах, так и в сельской местности.
«Детям просто нужно объяснять, как устроено взаимодействие между живыми существами, рассказывать о природе и её законах. Чайки — полифаги, то есть всеядные животные, поэтому они могут питаться и сусликами, и другими грызунами, например, крысами, мышами. В их рацион могут входить и различные птицы, особенно молодняк и ослабленные особи», — рассказывает учёный.
Охотничьих угодий для птиц в краевой столице хватает. Суслики же, привыкшие к многолюдью и шуму на острове, зачастую теряют бдительность, становясь лёгкой добычей для пернатых хищников — чаек, коршунов и ворон.
Природный баланс.
Повлиять на этот процесс нельзя, да и бессмысленно. Количество чаек, добывающих пропитание на острове Татышев, растёт пропорционально увеличению количества сусликов.
«Природа сама контролирует этот процесс. Понятно, что если численность одних животных растёт, то, соответственно, будет увеличиваться и рост хищников, охотящихся на них. Например, в Красноярском крае выросла численность косули, следовательно, и нападать на этих животных волки стали чаще», — объясняет Пётр Савченко.
Чайки начали появляться в краевом центре относительно недавно: в последние 15−20 лет. Расселение вида идёт с юга на север, его представители осваивают новые территории и закрепляются на них. По словам учёного, птицы, которых мы видим в Красноярске, могут быть пролётными, а могут гнездиться в черте города или на островах.
Городские санитары.
Чайки — своеобразные чистильщики, регулирующие численность грызунов. Помимо вылавливания сусликов, они подбирают погибших животных.
Не прочь эти пернатые поживиться и отходами из мусорных баков, поэтому в городах с большим количеством чаек контейнеры закрывают особенно тщательно.
«Я бы советовал специалистам, работающим на острове Татышев, просто следить за ситуацией, не оставлять мусорные баки открытыми, не допускать появления свалок и мест складирования отходов, чтобы меньше привлекать чаек», — рекомендует Пётр Савченко, отмечая, что, если птиц станет много, придётся тщательно обрабатывать тротуары от пахучих продуктов их жизнедеятельности.
Для людей чайки не опасны, хотя способны доставлять определённого рода неудобства из-за достаточно наглого и назойливого поведения: могут подбежать и схватить оставленную еду или напугать ребёнка.
Но не стоит забывать, что и суслики не безобидны: эти зверьки переносят различные инфекции — от чумы до клещевого энцефалита. Поэтому от их кормления с рук нужно отказаться, а если хочется угостить, лучше оставить корм на земле, отойти и просто полюбоваться забавными зверьками.