Могут истребить? Красноярцы боятся за сусликов, на которых охотятся чайки

Чайки начали появляться в краевом центре относительно недавно: в последние 15−20 лет. Расселение вида идёт с юга на север, его представители осваивают новые территории и закрепляются на них. По словам учёного, птицы, которых мы видим в Красноярске, могут быть пролётными, а могут гнездиться в черте города или на островах.