Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре завершил 92-й сезон премьерным показом

Драматический театр Комсомольска-на-Амуре завершил 92-й сезон премьерным показом спектакля «Печорин». Вновь к репетициям и разработке новых идей труппа вернется в сентябре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили в учреждении культуры, весь театральный сезон команда работала над тем, чтобы сделать мероприятия более понятными и живыми. Они провели десятки экскурсий, выставок, розыгрышей и мастер-классов для сближения с аудиторией.
— Этот сезон стал для нас по-настоящему особенным. Мы спешили радовать вас — и подарили десять премьер, каждая из которых рождалась в любви и труде. За каждой постановкой — бессонные ночи, споры, поиски, пробы, сомнения и те самые мгновения, когда вдруг все складывается и рождается чудо, — сказали в учреждении культуры.
Особенно организаторам и труппе театра запомнился Шекспировский день, посвященный дате рождения и смерти великого поэта. Масштабно прошла и «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России и Всемирному дню театра.
— Все наши победы и успехи мы посвящаем вам, дорогие зрители! Спасибо за то, что поддерживаете наши смелые начинания и не боитесь непривычного. Спасибо за ваши теплые приемы — они согревают даже в самые холодные дни. За светлую атмосферу радости в зале, за конструктивную критику, за искренние эмоции и, конечно, за аплодисменты — они для артиста дороже любых наград, — добавили в Драматическом театре.
Напомним, что в завершении 81-го сезона актеры Хабаровского Театра юного зрителя представят премьеру спектакля «Мертвые души». Показ запланирован на 4 июля.