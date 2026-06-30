Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре завершил 92-й сезон премьерным показом

— Все наши победы и успехи мы посвящаем вам, дорогие зрители! Спасибо за то, что поддерживаете наши смелые начинания и не боитесь непривычного. Спасибо за ваши теплые приемы — они согревают даже в самые холодные дни. За светлую атмосферу радости в зале, за конструктивную критику, за искренние эмоции и, конечно, за аплодисменты — они для артиста дороже любых наград, — добавили в Драматическом театре.