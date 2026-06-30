Реставрацию цирка в Ростове планируют завершить в ноябре 2026 года

Реставрация здания ростовского цирка на проспекте Будённовском, 45 завершится раньше срока — в конце ноября 2026 года. Такая информация зафиксирована в паспорте объекта.
Работы стартовали в мае 2024 года, когда цирк закрылся на ремонт. Изначально окончание реставрации планировали на 2027 год, но сейчас работы идут с опережением графика.
За время ремонта полностью обновлены все инженерные системы здания — электрика, вентиляция, кондиционирование и система пожаротушения.
В зрительном зале проведут перепланировку: сократят число посадочных мест, чтобы увеличить расстояние от манежа до зрителей и повысить уровень безопасности. Также предусмотрена замена кресел.
На втором этаже откроется музей, посвящённый столетней истории ростовского цирка и цирковым династиям города. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями со стороны улицы Максима Горького обустроят отдельный вход.