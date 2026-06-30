Мгновенный Mass Alert, 70 станций, пункты для населения: как Алматы готовится к землетрясениям

«Такая система уже создана. Во всех районах города предусмотрено развертывание 384 пунктов приема пострадавшего населения. В прошлом году были установлены 100 модульных зданий общей вместимостью 20 тысяч человек. В этом году устанавливаются еще 50, после чего резерв увеличится до 30 тысяч человек. Все пункты оснащаются палатками, генераторами, полевыми кухнями, средствами жизнеобеспечения и другим оборудованием, необходимым для размещения людей в первые часы после чрезвычайной ситуации», — отметил спикер.