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В красноярском Университете Решетнёва стартовала приемная кампания-2026

Двери Университета Решетнёва открыты для абитуриентов каждый день, кроме воскресенья. Приемная комиссия работает с комфортным графиком.

С 20 июня выпускники могут подавать документы на поступление в Университет Решетнёва.

Абитуриенты могут выбрать удобный для себя способ:

Личный визит в приемную комиссию, можно погрузиться в атмосферу университета, задать вопросы лично. Портал Госуслуг — сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы отправить заявление, не выходя из дома. «Почта России» — традиционный способ для тех, кто привык работать с документами на бумаге (отправляйте заказным письмом с уведомлением).

Двери Университета Решетнёва открыты для абитуриентов каждый день, кроме воскресенья. Приемная комиссия работает с комфортным графиком:

в будние дни — с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45), по субботам — с 9:00 до 13:00.

Приемная комиссия будет работать сразу на двух площадках:

Правобережье: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «Л», аудитория 101 (остановка «Аэрокосмическая академия»). Телефон: +7 (391) 206−00−70. Левобережье: проспект Мира, 82, аудитория 1−13 (остановка «Технологический университет»). Телефон: +7 (391) 206−00−70.

Электронная почта: priemsibsau@sibsau.ru.

С 26 июня выездная приемная комиссия университета отправилась в районы Красноярского края (Ачинск, Дивногорск, Канск, Кодинск, Сосновоборск) и другие регионы России (Иркутская обл., Республика Тыва, Республика Бурятия).

Подробное расписание работы выездной комиссии можно посмотреть здесь.

Всю актуальную информацию о правилах приема, вступительных испытаниях, льготах и общежитии можно найти в специальном разделе на нашем сайте «Поступающему», а также в официальных группах «ВКонтакте» и Telegram-канале для поступающих. Здесь оперативно публикуют новости университета, отвечают на вопросы и делятся историями успеха студентов-решетневцев.