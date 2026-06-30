В красноярском Университете Решетнёва стартовала приемная кампания-2026

Всю актуальную информацию о правилах приема, вступительных испытаниях, льготах и общежитии можно найти в специальном разделе на нашем сайте «Поступающему», а также в официальных группах «ВКонтакте» и Telegram-канале для поступающих. Здесь оперативно публикуют новости университета, отвечают на вопросы и делятся историями успеха студентов-решетневцев.