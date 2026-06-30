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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июня

Энергетики сообщили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 30 июня затронут десятки домов и сотни жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;

— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;

— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;

— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;

— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;

— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;

— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;

— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;

— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;

— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;

— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Малюгиной, 85−125, 70−100, 127/90;

— улица Филимоновская, 65−91 и 40−66;

— улица Варфоломеева, 130−172;

— переулок Халтуринский, 103;

— переулок Гвардейский, 41, 26−40;

— переулок Доломановский, 61−73 и 70−80;

— переулок Братский, 79−81 и 96−98;

— улица Вересаева, 39−99 и 34−86;

— улица Щедрина, 1−31 и 12−28;

— улица Щаденко, 25−33 и 28−32;

— улица Сурикова, 1−33 и 2−36;

— улица Гикало, 1−37 и 2−30;

— улица Лисичанская, 14−32;

— улица Куприна, 37−43 и 40−46;

— улица Писемского, 38;

— улица Закруткина, 66−84;

— улица Искусственная, 2А, 4, 13;

— улица Нижненольная, 3, 5;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Береговая, 2, 2А, 2В;

— улица Кумженская, 37−71, 67А, 40−74;

— улица 1-я Причальная, 21;

— улица 2-я Причальная, 20;

— улица 4-я Причальная, 8−16 и 5−9;

— улица 5-я Причальная, 11−17, 10−12, 34;

— бульвар Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28Б, 28 В, 28 Г, 28Е.

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