Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июня

Отключения света в Ростове на 30 июня затронут десятки домов и сотни жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;
— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;
— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;
— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;
— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;
— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;
— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;
— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;
— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;
— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;
— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Малюгиной, 85−125, 70−100, 127/90;
— улица Филимоновская, 65−91 и 40−66;
— улица Варфоломеева, 130−172;
— переулок Халтуринский, 103;
— переулок Гвардейский, 41, 26−40;
— переулок Доломановский, 61−73 и 70−80;
— переулок Братский, 79−81 и 96−98;
— улица Вересаева, 39−99 и 34−86;
— улица Щедрина, 1−31 и 12−28;
— улица Щаденко, 25−33 и 28−32;
— улица Сурикова, 1−33 и 2−36;
— улица Гикало, 1−37 и 2−30;
— улица Лисичанская, 14−32;
— улица Куприна, 37−43 и 40−46;
— улица Писемского, 38;
— улица Закруткина, 66−84;
— улица Искусственная, 2А, 4, 13;
— улица Нижненольная, 3, 5;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Береговая, 2, 2А, 2В;
— улица Кумженская, 37−71, 67А, 40−74;
— улица 1-я Причальная, 21;
— улица 2-я Причальная, 20;
— улица 4-я Причальная, 8−16 и 5−9;
— улица 5-я Причальная, 11−17, 10−12, 34;
— бульвар Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28Б, 28 В, 28 Г, 28Е.
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