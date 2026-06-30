Выявлены нарушения при ремонте моста в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского района выявила факты мошенничества при ремонте моста автомобильной дороги. В 2019 году подрядчик выполнил ремонтные работы в рамках заключённого контракта, а в июне 2025 года на сооружении произошла деформация плит пролётных строений и дорожного полотна, сообщает «Прокуратура Хабаровского края» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.