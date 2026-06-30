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Выявлены нарушения при ремонте моста в Хабаровском крае

Прокуратура выявила факты мошенничества при ремонте моста автомобильной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского района выявила факты мошенничества при ремонте моста автомобильной дороги. В 2019 году подрядчик выполнил ремонтные работы в рамках заключённого контракта, а в июне 2025 года на сооружении произошла деформация плит пролётных строений и дорожного полотна, сообщает «Прокуратура Хабаровского края» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как показала проверка, при ремонте использовались плиты, изготовленные кустарным способом и не предназначенные для эксплуатации под нагрузкой от большегрузного транспорта. Противоправные действия привели к причинению ущерба собственнику дороги на сумму свыше 1 миллиона рублей.

На основании материалов проверки прокурором района направлено постановление в Хабаровский МСО СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

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