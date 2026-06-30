69-летнему жителю Хабаровского края грозит до 7 лет за рубку леса на 2 млн

В Хабаровском крае полицейские раскрыли факт незаконной рубки леса с ущербом более 2,1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, в Бикинском участковом лесничестве были срублены 22 дерева различных пород — от дуба и ясеня до берёзы, клёна и липы. Заготовку древесины, как установлено, выполнил 69-летний местный житель, ранее не судимый. Мужчина заявил, что планировал использовать древесину для личных нужд.
Незаконная рубка была выявлена сотрудниками лесничества, после чего к работе подключились оперативники уголовного розыска. Подозреваемого установили и задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Изъяты бензопила, автомобиль и заготовленная древесина.