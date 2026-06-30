«Был страшный сон»: молодая жена Виктора Логинова рассказала о причинах развода

Бывшая жена актера Виктора Логинова Мария Гуськова впервые подробно высказалась о разводе. По ее словам, официально брак был расторгнут в мае, однако фактически супруги уже давно не жили вместе.
— Бывают моменты, когда я забываю, что вообще была замужем, как будто это был страшный сон, случившийся не со мной, — призналась Гуськова.
Она рассказала, что после публичных заявлений о примирении пыталась сохранить отношения, однако позже узнала обстоятельства, которые стали для нее «точкой невозврата». После этого, по словам девушки, она окончательно решила завершить брак.
Ранее Гуськова заявляла, что причиной расставания стала измена актера, а также рассказывала о домашнем насилии. Сейчас, по ее словам, она сосредоточена на работе над новым проектом и не планирует начинать новые отношения, передает StarHit.
Официально 15 мая Гуськова и Логинов оформили развод в МФЦ Басманного района Москвы. Актер пока не комментирует развод. При этом на фестивале «Евразия-Кинофест» актер появился уже без обручального кольца.
Ранее Гуськова призналась, что увидела в телефоне Логинова переписку с молодой любовницей, что, по ее словам, стало «последней каплей». Она отметила, что даже после этого пыталась наладить отношения с мужем. Однако позже Гуськова узнала, что в это же время актер планировал привести девушку в их общий дом.
Позже Виктор Логинов Марию Гуськову «психически нездоровой» после того, как та подала на развод после его измен.