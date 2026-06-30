Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 419 дронов ВСУ над регионами России за ночь

В период с 20:00 понедельника, 29 июня, до 07:00 вторника, 30 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 419 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В период с 20:00 понедельника, 29 июня, до 07:00 вторника, 30 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 419 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, — передает ТАСС.

29 июня в результате атак украинских ударных дронов в Донецкой Народной Республике погибли три человека и еще 13 мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Также в нескольких округах региона были повреждены жилые дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили.

28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше