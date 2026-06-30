Минобороны: Силы ПВО сбили 419 дронов ВСУ над регионами России за ночь

В период с 20:00 понедельника, 29 июня, до 07:00 вторника, 30 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 419 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, — передает ТАСС.
29 июня в результате атак украинских ударных дронов в Донецкой Народной Республике погибли три человека и еще 13 мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Также в нескольких округах региона были повреждены жилые дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили.
28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.