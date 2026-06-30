Минобороны: Силы ПВО сбили 419 дронов ВСУ над регионами России за ночь

29 июня в результате атак украинских ударных дронов в Донецкой Народной Республике погибли три человека и еще 13 мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Также в нескольких округах региона были повреждены жилые дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили.