Рейс из Уфы в Сочи задержали на 13 часов из-за угрозы БПЛА

По данным онлайн-табло, борт должен был вылететь 29 июня в 23:15, однако отправление перенесли на 12:50 30 июня.
Другие авиакомпании также столкнулись с изменениями в расписании. Рейс «России» в Сочи вылетел с опозданием на 10 минут — сегодня в 06:45. Задерживается и обратный рейс Utair: вместо 15:30 он прибудет в Уфу в 17:20.
Как сообщили в Росавиации, 29 июня в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы беспилотных атак.
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