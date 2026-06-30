«В течение ночи в период с 20:00 мск 29 июня т. г. до 07:00 мск 30 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбивали над территориями Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей, а также Московского региона.
Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на сугубо мирные объекты являются ничем иным, как откровенной провокацией. В этих действиях четко прослеживается почерк киевского режима — стремление любой ценой отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. В ответ российские силы ПВО успешно отражают эти налеты, а военнослужащие в зоне спецоперации наносят прицельные удары по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.
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