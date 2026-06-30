Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили массированный ночной налёт 419 дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 419 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром 30 июня сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение ночи в период с 20:00 мск 29 июня т. г. до 07:00 мск 30 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей, а также Московского региона.

Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на сугубо мирные объекты являются ничем иным, как откровенной провокацией. В этих действиях четко прослеживается почерк киевского режима — стремление любой ценой отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. В ответ российские силы ПВО успешно отражают эти налеты, а военнослужащие в зоне спецоперации наносят прицельные удары по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше