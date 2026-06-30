На Дону прекратили полномочия четырех судей

Отставка судей запланирована на июль, август и сентябрь. Свои должности покинут судья Ростовского областного суда, судья Ремонтненского районного суда Ростовской области, а также мировые судьи судебных участков № 6 Первомайского и Ворошиловского судебных районов Ростова‑на‑Дону.