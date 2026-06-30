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Юрий Слюсарь: Более 60 дронов атаковали Ростовскую область ночью

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил через свой Telegram-канал о масштабном налете украинских беспилотных аппаратов, который региональные средства ПВО отразили в ночное время 30 июня. Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили более 60 дронов Вооруженных сил Украины.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил через свой Telegram-канал о масштабном налете украинских беспилотных аппаратов, который региональные средства ПВО отразили в ночное время 30 июня. Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили более 60 дронов Вооруженных сил Украины.

Удар пришелся сразу по нескольким территориям региона. Среди городов целями оказались Гуково и Таганрог. Помимо этого, атаке подверглись пять муниципальных районов — Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.

По данным на момент публикации сообщения, информация о пострадавших среди местных жителей и о разрушениях объектов инфраструктуры в официальные сводки не поступала. Глава региона уточнил, что ситуация продолжает отслеживаться.

Ранее самый крупный инцидент с беспилотниками в регионе произошел днем 27 июня: беспилотник ВСУ поразил территорию мемориального комплекса «Самбекские высоты». В результате этого удара пострадали 12 человек, из которых десятерых госпитализировали. Повреждения получили кровля здания, его фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра, тогда как основная музейная экспозиция осталась нетронутой. По предварительным оценкам специально созданной комиссии, восстановительные работы на объекте могут завершиться к 1 ноября текущего года.

Юрий Слюсарь призвал жителей области соблюдать меры предосторожности, поскольку угроза со стороны беспилотников на момент выхода сообщения сохранялась. «Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам», — предупредил губернатор.

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