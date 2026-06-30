Юрий Слюсарь: Более 60 дронов атаковали Ростовскую область ночью

Ранее самый крупный инцидент с беспилотниками в регионе произошел днем 27 июня: беспилотник ВСУ поразил территорию мемориального комплекса «Самбекские высоты». В результате этого удара пострадали 12 человек, из которых десятерых госпитализировали. Повреждения получили кровля здания, его фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра, тогда как основная музейная экспозиция осталась нетронутой. По предварительным оценкам специально созданной комиссии, восстановительные работы на объекте могут завершиться к 1 ноября текущего года.