Россиянам рассказали, как выбрать йогурт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта, обратив внимание на наличие ссылки на" 31981–2013" на упаковке, цельного молока в составе, а также на отсутствие в нем загустителей и консервантов.
Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве: «На упаковке продукта должна присутствовать маркировка “1×10⁷ КОЕ/г” или ссылка на" 31981–2013". Это гарантирует, что в течение всего срока хранения в йогурте сохраняются полезные живые бактерии. Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт».
Упаковка йогурта должна быть целой, без повреждений, с хорошо читаемым текстом. Продукт должен храниться при температуре от 2 до 6 градусов.
В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска. При этом допустимо присутствие сухого молока.
В йогуртах с фруктовым наполнителем допускаются стабилизирующие добавки, поскольку немолочная среда требует нейтрализации, иначе фруктовый наполнитель может нарушить стабильность микрофлоры и сократить срок хранения.