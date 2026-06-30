Прокуратура проверила ремонт тротуаров в центре Красноярска. Работы там развернулись масштабные и на многих участках доставляют неудобство пешеходам. Люди жалуются. Это и послужило основанием для проверки.
Еще до начала работ руководителей подрядных организаций предупредили: если не будут соблюдать сроки, не обеспечат жителям города безопасное передвижение или создадут угрозу дорожному движению, их ждут штрафные санкции. Но выездная проверка показала, что эти требования соблюдаются далеко не везде.
Так, на улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата рабочие отстают от утвержденного графика. Местами отсутствуют пешеходные проходы и ограждения.
Руководителям фирм поставлены жесткие сроки для устранения нарушений.