Прокуратура проверила ремонт тротуаров в центре Красноярска

Еще до начала работ руководителей подрядных организаций предупредили: если не будут соблюдать сроки, не обеспечат жителям города безопасное передвижение или создадут угрозу дорожному движению, их ждут штрафные санкции. Но выездная проверка показала, что эти требования соблюдаются далеко не везде.