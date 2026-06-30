Меньшиков опубликовал фото с супругой, которая младше его на 23 года

20 июня актриса Кристина Асмус поздравила режиссера Клима Шипенко с 43-летием, назвала его близким другом и одним из главных людей в своей судьбе. Артистка рассказала, что постановщик не раз приходил ей на помощь в трудные времена. Кроме того, Асмус вспомнила их работу над фильмом «Текст», который вышел в 2019 году и вызвал большой общественный резонанс.