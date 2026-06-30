Меньшиков опубликовал фото с супругой, которая младше его на 23 года

Российский актер и режиссер Олег Меньшиков опубликовал в личном блоге совместные фотографии, на которых он изображен вместе с супругой Анастасией Черновой, по случаю ее 43-летия.
Артист подписал публикацию эмодзи сердца и хлопушки.
Известно, что разница в возрасте между артистом и его возлюбленной составляет 23 года.
24 июня заслуженная артистка России Нонна Гришаева поздравила свою дочь Анастасию с днем рождения и опубликовала фотографию с ней, сделанную с помощью нейросети. На этом изображении актриса показала, как сама выглядела в 30 лет.
В тот же день актер Филипп Янковский поздравил супругу Оксану Фандеру с 36-летием свадьбы и написал в соцсетях, что «настоящая любовь не подвластна времени».
20 июня актриса Кристина Асмус поздравила режиссера Клима Шипенко с 43-летием, назвала его близким другом и одним из главных людей в своей судьбе. Артистка рассказала, что постановщик не раз приходил ей на помощь в трудные времена. Кроме того, Асмус вспомнила их работу над фильмом «Текст», который вышел в 2019 году и вызвал большой общественный резонанс.