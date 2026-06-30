В Красноярском крае 55% домохозяйств используют «умные» устройства

В списке популярных гаджетов у жителей Красноярского края уверенно лидируют смарт-колонки. Как сообщили в пресс-службе Краснояскстат, 34% жителей региона уже общаются с виртуальными помощниками. На втором месте по популярности — роботы-пылесосы, которыми обзавелась четверть домашних хозяйств. В Республике Хакасия цифровизируют свой быт 53% домохозяйств. Первое место в списке популярных гаджетов разделили смарт-колонки и роботы-пылесосы. Они имеются у 29% домохозяйств. В Республике Тыва «умные» устройства с возможностью подключения к интернету использует четверть домохозяйств. В списке популярных гаджетов уверенно лидируют смарт-колонки. С виртуальным помощником общаются в каждом восьмом домохозяйстве.