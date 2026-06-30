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«Воевать с ребенком»: SHAMAN высказался о конфликте Егора Крида с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, прокомментировал прошлогодний конфликт между артистом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам артиста, он не стал публично отвечать на резкие высказывания в адрес своей нынешней супруги.

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, прокомментировал прошлогодний конфликт между артистом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам артиста, он не стал публично отвечать на резкие высказывания в адрес своей нынешней супруги.

— Мне, взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком, — заявил SHAMAN.

Артист рассказал, что Мизулина показывала ему публикации Крида, однако он счел их чрезмерно эмоциональными и не увидел смысла вступать в публичную перепалку.

Кроме того, SHAMAN напомнил, что интернет «помнит все», намекнув на прежнюю деятельность исполнителя, связанную с рекламой онлайн-казино после трагедии в «Крокус Сити Холле», передает StarHit.

28 июня стало известно, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина скромно сыграли свадьбу на Патриарших прудах. Торжество прошло без лишней огласки. Молодожены не афишировали мероприятие и старались не привлекать внимания, появившись в ресторане без показной торжественности.

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