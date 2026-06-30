«Воевать с ребенком»: SHAMAN высказался о конфликте Егора Крида с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, прокомментировал прошлогодний конфликт между артистом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам артиста, он не стал публично отвечать на резкие высказывания в адрес своей нынешней супруги.