Алматинец обнаружил, что в документах его ребенка указан другой отец

«Регистрирующий орган указал, что основанием для внесения изменений в актовую запись являлось судебное решение. Однако в ходе проверки установлено, что судебное решение судами не выносилось. Таким образом, изменения в актовую запись были внесены без законных оснований и при отсутствии соответствующего судебного акта. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что при внесении изменений в записи актов гражданского состояния были допущены нарушения требований законодательства», — говорится в сообщении суда.