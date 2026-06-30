Алматинец обнаружил, что в документах его ребенка указан другой отец

Дело было рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Алматы. В иске С. попросил о восстановлении нарушенных прав. Как выяснилось, истец обнаружил в мобильном приложении, что анкетные данные его ребенка были изменены, а в графе «отец» указано постороннее лицо.
«Регистрирующий орган указал, что основанием для внесения изменений в актовую запись являлось судебное решение. Однако в ходе проверки установлено, что судебное решение судами не выносилось. Таким образом, изменения в актовую запись были внесены без законных оснований и при отсутствии соответствующего судебного акта. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что при внесении изменений в записи актов гражданского состояния были допущены нарушения требований законодательства», — говорится в сообщении суда.
Суд первой инстанции постановил исковые требования истца удовлетворить в полном объеме. Таким образом, говорят в суде, нарушенные права отца и ребенка были восстановлены.
«Постановлением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Решение суда вступило в законную силу», — заключили в городском суде Алматы.