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В Ростовской области уничтожили более 60 БПЛА ВСУ

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Ростовская область в ночь на 30 июня подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным главы области, в ходе отражения атаки было уничтожено свыше 60 беспилотников. Под ударом оказались города Гуково и Таганрог, а также пять районов — Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.

На данный момент сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Профильные ведомства продолжают уточнять информацию о последствиях налёта.

В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призывают соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства, укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.

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