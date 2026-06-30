В Ростовской области уничтожили более 60 БПЛА ВСУ

Ростовская область в ночь на 30 июня подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным главы области, в ходе отражения атаки было уничтожено свыше 60 беспилотников. Под ударом оказались города Гуково и Таганрог, а также пять районов — Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.
На данный момент сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Профильные ведомства продолжают уточнять информацию о последствиях налёта.
В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призывают соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства, укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.