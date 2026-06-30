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Казахстанцам посоветовали срочно включить одну функцию для защиты от кредитов

Сегодня, 30 июня 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как гражданам обезопасить себя от кредитного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанцам напомнили о необходимости соблюдения мер для защиты от кредитного мошенничества и правилах безопасности при оформлении займов.

Для снижения риска оформления мошеннических кредитов:

Подключите услугу «Стоп-кредит» на портале eGov.kz, в приложении eGov mobile или через кредитное бюро. Это позволит контролировать возможность оформления кредитов на ваше имя. Храните свои коды и пароли в секрете. Никогда и никому не сообщайте SMS-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) или Secure-коды, даже если звонящий человек представляется сотрудником банка, службы безопасности или государственных органов. Не устанавливайте программы удаленного доступа к вашему телефону или компьютеру по просьбе неизвестных лиц. Не переходите по сомнительным ссылкам из SMS, мессенджеров или рекламных объявлений. Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в онлайн-банкинг и другие сервисы. Регулярно проверяйте свой кредитный отчет в кредитных бюро — это поможет своевременно выявить несанкционированные займы.

«Следуя этим рекомендациям, вы существенно уменьшите риск стать жертвой кредитного мошенничества», — заключили в пресс-службе АРРФР РК.

29 июня 2026 года Генпрокуратура призвала казахстанцев срочно проверить банковские карты из-за риска уголовной ответственности.