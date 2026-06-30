Казахстанцам посоветовали срочно включить одну функцию для защиты от кредитов

Подключите услугу «Стоп-кредит» на портале eGov.kz, в приложении eGov mobile или через кредитное бюро. Это позволит контролировать возможность оформления кредитов на ваше имя. Храните свои коды и пароли в секрете. Никогда и никому не сообщайте SMS-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) или Secure-коды, даже если звонящий человек представляется сотрудником банка, службы безопасности или государственных органов. Не устанавливайте программы удаленного доступа к вашему телефону или компьютеру по просьбе неизвестных лиц. Не переходите по сомнительным ссылкам из SMS, мессенджеров или рекламных объявлений. Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в онлайн-банкинг и другие сервисы. Регулярно проверяйте свой кредитный отчет в кредитных бюро — это поможет своевременно выявить несанкционированные займы.